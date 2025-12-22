イリノイ州立大のサイド右腕・奥村秀斗投手（22）はMLBスカウトが視察に訪れた好投手だ。天理（奈良）時代は世代屈指の豪腕として知られた達孝太（現日本ハム）の控え投手に甘んじたが、高校卒業後は海を渡り、米国の大学野球リーグでキャリアアップを続けている。（全2回の第1回取材アマチュア野球担当キャップ・柳内遼平）人は未知を恐れる。それは自己を防衛するための生存本能とされる。奥村秀斗、22歳の道のりは違