連載「高卒プロを見送った注目球児」の第3回は、2年夏に日本一を達成した京都国際（京都）・西村一毅投手（3年）の選択に迫る。今秋ドラフトで上位指名も狙えた最速146キロ左腕は、3年春の時点で大学進学希望を表明し、プロ志望届を提出しなかった。高2で甲子園優勝を達成しながら高卒プロに傾かず、中大進学を選択した裏側を聞いた。（河合洋介）高2で甲子園優勝の中心メンバーになれば、高卒でのプロ入りを夢見ても不思議