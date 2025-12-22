女優でモデルの大政絢（34）が22日までに自身のインスタグラムを更新。私服を公開した。「#今日の絢服」と書き出した大政。長い足が目立つシックコーディネートを披露した。「モノトーンに、赤を効かせて…」と紹介。黒が多めのモノトーンでまとめたスタイルに、プラダの赤いバッグを差し入れにしたオシャレなスタイルを紹介した。ファンからは「かっこいい」「すごく奇麗」「トップスがステキです！」「ライダース、素敵