牛の世話をする「ファームズ千代田」のアブガンドロージン・アバラゼデ社長＝北海道美瑛町北海道美瑛町にモンゴル人男性が経営する牧場がある。「ファームズ千代田」社長のアブガンドロージン・アバラゼデさん（65）は30年以上前、獣医学の研究のため日本に留学。たまたま働き口を得た北海道で先代社長に見いだされ、牧場の後を継ぐことになった。近年、飼料価格が高騰する中「ただの牛飼いでは厳しくなる一方だ」とにらみ、雄大