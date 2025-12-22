いしだあゆみ3月11日逝去 享年76「何でもマネするくらい大好きでした」和田アキ子（タレント）あゆみちゃんの訃報を聞いて、本当にショックでしたね。私にとってデビュー当時から優しく、可愛がってくれた２歳上の大先輩なんです。昔の楽屋は個室ではなく、男女で分けられた大部屋で周りは先輩だらけ。背が高いことで私がいじめられてショゲていると、あゆみちゃんがいつも「あんなの気にしちゃダメよ」「歌だけちゃんと歌えばいい