【モデルプレス＝2025/12/22】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）が、グループ2作目となる写真集「Viva la vita（ヴィヴァ・ラ・ヴィータ）」（講談社）を2026年2月24日に発売することが決定した。【写真】人気ボーイズグループ、サプライズに涙◆INI、グループ2作目の写真集決定オールイタリアロケ・192ページのボリュームで「11人のイタリア旅行」をテーマに、4ルックの衣装を着こなす同作。ミラノの観光名所を訪