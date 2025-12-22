実行役ら４人はすでに逮捕金融商品を売買するトレーダーの50代男性の自宅から1200万円の現金が盗まれた事件で、警視庁捜査３課は指示役とみられる男ら３名を12月９日までに逮捕した。逮捕されたのは、住所不定、無職の新原孝路容疑者（45）と鹿児島市の職業不詳・松下光生容疑者（67）、同エステ従業員・千葉愛弥容疑者（34）だ。新原容疑者ら２人が指示役で、千葉容疑者は現金の回収役だったとみられている。「事件は今年の４月２