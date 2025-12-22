フリーアナウンサーの小川彩佳(40)、TBSの若林有子アナ(29)、女優の青島心(26)、ファッション誌「Popteen」モデルの向井怜衣(18)が21日、TBS系「サンデー・ジャポン」の公式インスタグラムで4ショットを公開した。 【写真】ズラリ美女4人！サンジャポ、年内ラストにそろえちゃった 「サンジャポオフショット」と題して画像が掲載された。「2025年ラストのサンデージャポンは華やかな皆さんとお送り