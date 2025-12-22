人工知能（AI）に意識が宿っているのかを判断するには、証拠が「あまりにも限られている」という。英ケンブリッジ大学の哲学者トム・マクレランド博士によれば、AIに心があるという主張が勢いを増しているものの、それは科学や哲学が現在立証できる範囲を大きく逸脱してしまっているそうだ。 【写真】ジェームズ・キャメロン監督「アバター」を例にAIの限界を指摘 AIの意識に関する唯一の正当な立場は無神論的不