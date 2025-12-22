米国のカリスマ主婦マーサ・スチュワート（84）が、NBA観戦中に足の指を骨折した経験から「もう二度とバスケットボールの試合にはオープントゥの靴を履いて行かない」と語った。マーサは今年、ニューヨーク・ニックスの試合をコートサイドで観戦していた際、ジェイレン・ブランソン選手が誤って足の上に着地したことで、親指を骨折してしまったという。 【写真】足を踏んだジ