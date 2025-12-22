川口春奈 柴咲コウ、川口春奈、茅島みずき、鈴木保奈美がこのほど、横浜市内で行われた、ABEMAドラマ『スキャンダルイブ』大ヒット御礼トークショーに出席した。演じてみたい役を聞かれ川口は、柄本明が演じた大手芸能事務所の会長・児玉茂を挙げ、「柄本さんのラスボス感がすごかった。演じたいというよりはすごいなと」と語ると、柴咲は「空気で黙らせる感じがね」と同意した。