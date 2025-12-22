松田龍平が主演する2026年1月9日スタートのドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』（テレビ朝日系／毎週金曜23時15分）より、主人公の洋輔（松田）と西ヶ谷温泉のクセあり住人たちが集結したメインビジュアルが初解禁となった。【写真】「フレッシュマート酒井」の看板娘を演じる高橋ひかる本作は、テレビ朝日ドラマ初主演の松田龍平が企画から参加し、脚本・監督の沖田修一とのタッグで生まれたほっこりミステリー。小さな