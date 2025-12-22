今回は沼津の江梨沖でマルイカ釣りに初挑戦！勝手が分からずあたふたする私は、同乗していた親切な紳士（以下、師匠）にアドバイスをもらってなんとか、２杯をゲットしました。ただ、目の前では師匠が４０杯超えの爆釣。百戦錬磨の釣り師からイカ釣りの奥深さを学ばせてもらいました。沼津・江梨港から真正丸さんに乗って、夕暮れ時のイカ釣りへ出航しました。日が沈む直前に港を離れ、ポイントまではわずか５分。江梨沖に