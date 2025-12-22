開け閉めを毎日しているカーテン。窓を覆う大きさがあることから、生地にはホコリやダニ、生活臭などが思っている以上に吸着している。買ってから何年も洗っていないと、部屋の空気をどんよりとさせてしまう原因にもなりかねない。しかし「家で洗えるのか不安」「縮んだり破れたりしそう」などと、洗濯をためらっている人も多いのではないだろうか。カーテン生地の傷み具合にもよるが、基本的には家庭で洗うことはできる。その際の