TBSでは29日午後6時から『ウンナン極限ネタバトル！ザ・イロモネア笑わせたら100万円』を3時間30分にわたって放送する。22日、新たなチャレンジャーが発表され、内村光良が17年ぶりの挑戦を果たすことが決定した。【予告動画】なつかしい！『イロモネア』8年ぶり復活2005年にスタートした本番組は、レギュラー放送、スペシャル放送ともに長きにわたって圧倒的な笑いでお茶の間を席巻。今年2月には8年ぶりに復活し、バナナマ