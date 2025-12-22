2025年度後期の NHK 朝ドラのモデルとなった小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）と妻・セツ。いったいどのような人物で、どのような暮らしぶりだったのだろうか。『小泉八雲とその妻セツ 古き良き「日本の面影」を世界に届けた夫婦の物語』（KADOKAWA）の著者である作家の青山誠さんが考察する。文・写真＝青山誠趣味が合わない二人ハーンは東京で暮らすようになってから毎年、夏の休暇は子供たちと一緒に静岡県の焼津で過ごすように