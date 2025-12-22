焦って動きミスしがちな週。大切な物をうっかり紛失する恐れも。仕事は周りのペースの遅さにイラっとしそう。自分へのご褒美買いを楽しんだり、日帰り旅行が運気好転に。恋愛はスピード交際や結婚の予感。また、カップルはパートナーに優しく寄り添うことがミッションに。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら