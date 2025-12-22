自分ファーストで過ごせる週。好きな人と楽しい時間を共有できそう。美容は体にいいものをマメに取り入れることが痩せる秘訣に。金運は高価な買い物や自分へのご褒美買いにツキあり。恋愛は懐かしい友人やスポットが出会いを運んでくれます。カップルはグルメデートが○。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら