アクシデントに遭いやすい週。旅先での怪我などにも注意。常に時間にゆとりを持ち行動しましょう。買い物運は◎。電化製品や家具の買い替えが特にオススメ。金運は水曜日にツキあり。恋愛は願いが叶う星回り。好きな相手ともいい感じに関係が進展しそう。妊娠に恵まれる予感も。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら