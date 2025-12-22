フットワーク軽く動ける週。また、人付き合いがラッキーワード。新たな地盤で有益な人脈が広がります。仕事も合理的にサクサクこなせる暗示が。ただ、金運は衝動買いで後悔しがち。高価な買い物は慎重に。恋愛は寂しさからアバンチュールに走りそう。グループ交際が開運に。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら