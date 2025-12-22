レジャー運が好調。プライベート感漂うリッチなホテルが特にオススメ。美活ファーストな旅も開運に。金運はギャンブル運が○。ピンときた数字を活用したり運試しにトライしてみては？恋愛は新たな出会いはイマイチ。好きな人からは思われず苦手なタイプに好かれそう。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら