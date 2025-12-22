メンタルが乱れがちだった人は漸く穏やかな運気に。集中力もアップし勉強などもはかどります。金運は断捨離が開運アクション。掘り出し物を発掘しそう。美容は乾燥肌に気を配ると○。恋愛は魅力的だけど遊び人タイプに捕まりがち。相手をしっかり洞察してから関係を進めて。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら