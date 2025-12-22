煩わしいことに翻弄されがちな週。持ち前のバランス感覚を生かし行動を。また、仕事は手抜きをすると返って面倒なことに。八方美人な態度もNG。金運は○。賢く貯める知恵が芽生えそう。恋愛はグループ交際に出会いが潜んでいます。カップルは本音トークが絆を深めます。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら