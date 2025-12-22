運気は悪くないけれどメンタル面がモヤモヤしがちな週。健康も低め。腰痛系にはくれぐれも気をつけて。美容は今まで継続してきたことの成果が出そう。金運はまずまず。9がラッキーナンバー。恋愛は駆け引きめいた恋は痛い目に合うかも。直球なアプローチが進展キーに。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら