パワー溢れる運気。オンもオフも来年からのビジョンもクリアに見えていきます。また、ダイエットをスタートさせる好機。運動系が特にオススメ。金運は計画的に使うと潤いをキープできそう。高価な買い物も○。恋愛は華やかなイベントやパーティーに出会いが潜んでいます。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら