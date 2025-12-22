幸運惑星が集中しハッピーな気分で過ごせる週。オンもオフも願い通りに物事が進みます。また、金運は予期せぬ収入が舞い込むなどサプライズに恵まれそう。ただ、肩凝りと目の疲れには気を配って。恋愛は偶然出向いた場所にユニークな出会いが。趣味など感性が合う人も本命に。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら