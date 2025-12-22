やりたいことが沢山湧き出てくる週。来年のライフワークに繋がる趣味なども発見できそう。仕事はこだわりが成功テーマ。周囲に流されたりせず自分の信念で動きましょう。恋愛は過去の辛かった恋になぜか気持ちを引っ張られがち。クールに身近な人を観察すると進展しそう。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら