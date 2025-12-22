年末近くから運気は好転気流に。仕事も来年に向けてポジティブな案件や材料が揃いそう。金運は二転三転しがち。お財布の紐を緩めず過ごしましょう。しっかり形に残ることに目を向けると○。恋愛は一見ピンとこない人と発展する暗示が。趣味のサークルや地元の集まりなども有望。半期に一度! ムーン・リー先生による「2026年上半期占い」公開中です!! 2026年1月〜6月のあなたの運勢はいかに!?>>上半期占いはこちら