遅い！追い越せ！…ヤバい!! を防ぐ国土交通省岩手河川国道事務所は2025年12月19日、国道4号「中山地区付加車線整備事業」の一部区間が開通すると発表しました。開通日時は、2025年12月25日（木）の正午頃を予定しています。 【え…！】ようやく車線が増える「国道4号の難所」（地図／写真）この事業は、岩手県一戸町の中山地区において2015年度から進められてきたものです。場所はIGRいわて銀河鉄道（旧東北本線）の奥中山高