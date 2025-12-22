生成AIの発展には大量のデータを収集して学習するプロセスが不可欠だが、そうした巨大なデータを保存しておくデータセンターは、どこに置くべきだろうか。地政学に経済安全保障の視点を加えた「地経学」の第一人者である著者によれば、日本がデータセンターの候補地として世界から注目を浴びているという。※本稿は、政治学者の鈴木一人『地経学とは何か 経済が武器化する時代の戦略思考』（新潮選書）の一部を抜粋・編集したもの