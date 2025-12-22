23年10月デビューのK−POPボーイズグループ、82MAJOR（エイティトゥーメジャー）が21日、都内で、日本初のファンミーティング前に取材に応じた。歌唱力とダンスが武器の6人組。メンバー全員が楽曲制作に携わる。グループ名の「82」は韓国の国番号で、国を超えて世界でメジャーになるという思いが込められている。7月に北米25都市を巡るツアーを成功させ、9月に日本公式ファンクラブが開設された。10月30日リリースのミニアルバムの