県選手権では出番の少なかった浜中伊吹（３年）が、存在感を見せている。１１月２２日のプリンスリーグ・東海大静岡翔洋戦に左サイドバックで先発すると、正確なクロスを上げてＦＷ松下蓮（３年）の先制点をアシスト。さらに今月６日の静岡学園セカンド戦では左サイドハーフに入り、高い位置でボールを奪うなど、途中出場ながら攻撃の起点に。「積極性が出せるようになった」と手応えを感じている。１８０センチの高さを誇り、