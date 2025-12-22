【ワシントン共同】ロシアから侵攻を受けるウクライナと米国は21日、和平案を巡って19日から続けた米南部フロリダ州マイアミでの高官協議を終えた。米国のウィットコフ和平交渉担当特使は、戦闘終結後に米欧がウクライナに提供する「安全の保証」が中心議題だったと説明。3日間の協議を「建設的」だったとしたが、成果には言及しなかった。ウィットコフ氏によると、米ウクライナ高官協議では（1）20項目の和平案（2）安全の保