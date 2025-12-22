日産がオートサロン出展概要を発表日産自動車と日産モータースポーツ＆カスタマイズ（NMC）2026年1月9〜11日に幕張メッセで開催の『東京オートサロン2026』への出展概要を発表した。【画像】MTモデルが登場するフェアレディZニスモのインテリアとNMCのカスタムカー全129枚今回のオートサロンでは、ニスモの特別なコンセプトモデルを発表するほか、今後日本市場に投入されるスポーツカーおよびカスタムカーなど計6台を展示する。1