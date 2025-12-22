来月11日から東京、両国国技館で行われる大相撲初場所、富山市出身の元大関、朝乃山が、幕内復帰を果たしました。日本相撲協会が発表した初場所の番付によりますと、朝乃山は東前頭16枚目で、左ひざの大けがをした2024年名古屋場所以来の幕内復帰です。