花街・祇園甲部（京都市東山区）で来年３月５日に「帝国ホテル京都」が開業する。昭和初期のモダン建築で、地域のランドマークとして親しまれた「弥栄会館」の意匠を受け継ぐ形で再生した建物が完成し、関係者からは喜びと期待の声が上がった。（木須井麻子）地上７階、地下２階で、客室５５室の小規模ラグジュアリーホテル。「都をどり」など芸舞妓（げいまいこ）の舞踊公演がある祇園甲部歌舞練場に隣接する弥栄会館を２０２