ロシアのアンドレイ・ルデンコ副外相は現地時間12月20日、日本で「核保有」の可能性をめぐって議論が発生しているとして、ロシアはそのような議論を行うことに反対する立場だと表明しました。ルデンコ副外相は、「日本国内では現在、国是とされている『非核三原則』の見直しに関する議論が行われていると承知している。ロシアは明確に反対する立場だ」と述べました。ルデンコ副外相はさらに、「日本の『再軍事化』は北東アジア地域