16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース年末大反省会SP』に出演した大矢明彦氏と佐伯貴弘氏が阪神・及川雅貴について言及した。大矢氏は「目立つのは石井、岩崎だったと思うんですよね。一番良いところだけど。使う側から行くと、石井に繋ぐまでの6回、7回を切り抜けられるかがすごく大事なんですよね」と持論。「ここでやられちゃうと出せなくなっちゃうっていうところで、及川があれだけ頑張ったので、後ろの2人