クマ問題をめぐる混乱は、目の前の脅威だけを抑え込もうとする人間社会の限界を映し出している。必要なのは駆除の数を増やすことだけではない。わたしたちが失いつつある知恵も含めた、これまでとは異なる視点とアプローチだ。