エジプト出身のタレント、フィフィ（49）が22日までに自身のSNSを更新。北朝鮮外務省の傘下機関、日本研究所が20日、高市政権の官邸筋の核兵器保有発言を「極めて挑発的な妄言だ」と批判する所長の談話を出したことに言及した。北朝鮮メディアが21日報じたもので、談話は、日本が表では世界で唯一の被爆国だとして「核なき世界」の実現を掲げる一方、裏では核武装を目指そうとしていると主張。今回の発言は日本の「好戦的な正