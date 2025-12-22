◆新日本プロレス「ＲｏａｄｔｏＴＯＫＹＯＤＯＭＥ」（２１日、栃木・ライトキューブ宇都宮）観衆１３２３人（札止め）新日本プロレスは２１日、栃木・ライトキューブ宇都宮で「ＲｏａｄｔｏＴＯＫＹＯＤＯＭＥ」を開催した。来年の１・４東京ドームでのＡＥＷのオカダ・カズチカとの「引退試合」を含め、残り３試合となった棚橋弘至は、超満員札止めとなった大会のメインイベントで「棚橋弘至ファイナルロード〜