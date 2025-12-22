朝のドル円は１５７円７０銭前後、先週末海外市場でドル高円安＝東京為替 朝のドル円は１５７円７０銭前後での推移。先週末日銀会合後の植田日銀総裁会見をきっかけに円売りが進み、海外市場で１５７円台後半まで上昇。 USDJPY 157.70