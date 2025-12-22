カヴァレリッツォが2歳マイル王に輝く（c）SANKEI 第77回朝日杯FS回顧 「名は体を表す」――今年の朝日杯FS、カヴァレリッツォの走りを見ていたら、こんな言葉が浮かんできた。 日本ではあまり聞きなじみのない単語で、発音するのも難しい感じもする馬名だが、イタリア語で「曲馬師」を意味する。 いつの時代も派手なパフォーマンスを馬上で披露して、多くの観客を沸かせてきた職業だが......まさかその走りで