ハイデンハイム戦で競り合うバイエルン・ミュンヘンの伊藤＝ハイデンハイム（共同）【ベルリン共同】サッカーのドイツ1部リーグで21日、バイエルン・ミュンヘンの伊藤洋輝は敵地のハイデンハイム戦で2試合連続の先発出場を果たし、後半28分に退いた。試合は4―0で快勝した。佐野海舟のマインツはホームで藤田譲瑠チマのザンクトパウリと0―0で引き分けた。佐野海、藤田ともフル出場。