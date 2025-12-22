2026年1月9日よりテレビ朝日系で放送がスタートする松田龍平主演の金曜ナイトドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』のメインビジュアルが公開された。 参考：松田龍平がテレ朝ドラマ初主演『探偵さん、リュック開いてますよ』2026年1月より放送へ 松田がテレビ朝日ドラマ初主演を務める本作は、田舎の温泉街を舞台に、探偵兼発明家に舞い込むちょっと奇妙な依頼を、これまた奇想天外な方法で解決するヒュー