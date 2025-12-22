忘年会シーズンで飲酒の機会が増える中、警察は飲酒運転の取り締まりを強化しています。この週末、札幌で実施された検問では1人が検挙されました。札幌市南区の国道230号で実施された検問では警察官が車を1台1台止めて運転手のアルコール検査をしました。警察によりますとおよそ750台を検問し基準値の倍以上のアルコールが検出された50代の男性1人を検挙したということです。（札幌南警察署佐々木智交通官）「