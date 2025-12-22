リニューアル後はじめてのクリスマスを迎える赤れんが庁舎では日本航空の客室乗務員によるハンドベル演奏が行われました。赤れんが庁舎に美しいハンドベルの音色が響きました。演奏したのは、日本航空の客室乗務員で構成される「JALベルスター」のみなさんです。結成30周年の歴史の中ではじめて男性メンバーが加わったということです。クリスマスを前に会場には特別な時間が流れていました