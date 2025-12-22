空知の三笠市にあるメガソーラー建設予定地で違法に杭が放置されていた問題で行政指導を受けた事業者が杭を撤去していたことがわかりました。（ 長野記者）「三笠市のメガソーラー建設予定地です。現在ショベルが土を掘り起こし、違法に設置された杭を探している」三笠市川内の農地でおととい「いまワイヤーで吊り上げられて1本の杭が出てきました」杭の長さは3メートルほど。ここはカナダ資