トウェンテ戦で攻め込むフェイエノールトの上田（左）＝ロッテルダム（共同）【ロッテルダム（オランダ）共同】サッカーのオランダ1部リーグで21日、フェイエノールトの上田綺世と渡辺剛はホームのトウェンテ戦にそろってフル出場した。試合は1―1で引き分けた。