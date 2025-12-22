東京・赤坂の繁華街に位置する高級個室サウナで発生した火災事故。利用客の男女2名が死亡したこの事故だが、捜査関係者への取材で、運営側の不備と思われる点が見えてきた。テレビ番組「ABEMA Prime」では、なぜ被害者が脱出できなかったのか、そして急速に普及する個室サウナが抱える制度上の課題について、実際に同施設を利用した経験がある気象予報士の穂川果音、業界関係者を交えて議論が行われた。【映像】火災が起きた店舗